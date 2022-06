Dans ce numéro, on rencontre la star incontestée Charlotte Cardin, dans une entrevue intime menée par sa sœur et plus grande fan, Camille Cardin-Goyer. Elle se confie sur son triomphe à la soirée des Prix JUNO, sur son identité en tant qu’artiste et sur la façon dont la musique l’a libérée : « La musique est le moyen le plus sain que j’ai trouvé pour lâcher prise, pour noyer cette voix anxiogène en moi et rester ancrée dans la vérité. »

On s’entretient avec la comédienne Catherine Chabot, qui nous a conquises grâce, entre autres, à son timing comique dans les films Menteur et Le guide de la famille parfaite.

Côté mode, cap sur six marques d’exception qui proposent des maillots de bain stylés, parfaits pour les journées chaudes. Aussi, pleins feux sur des vêtements aux formes inédites et aux couleurs audacieuses pour sublimer cet été de liberté.

En beauté, on se penche sur l’anatomie du sourire parfait, et on découvre les nouveautés pour dorloter notre peau, des épaules jusqu’aux pieds.

Finalement, on explore les trésors de la Tunisie entre plages, déserts et montagnes.