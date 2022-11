Dans ce numéro de décembre-janvier, on s’entretient avec les actrices Catherine Souffront, Virginie Fortin et Catherine Brunet. À l’aube de la sortie de la comédie romantique 23 décembre, dans laquelle elles tiennent chacune un rôle, les trois femmes se confient sur le film, l’aura féministe qui en émane, ainsi que sur les défis auxquels elles font face dans leur métier.

On rencontre aussi l’actrice, chanteuse et réalisatrice Marianne Farley, une artiste sensible et engagée. À quelques jours de l’arrivée sur grand écran de son premier long métrage, Au nord d’Albany, un drame familial à saveur de thriller, elle s’ouvre sur ce qui l’a poussée à devenir réalisatrice et ce qu’elle souhaite démontrer à travers son travail.

On vous présente également un guide-cadeaux avec des tonnes d’idées pour faire plaisir.

Côté beauté, on vous donne tous nos trucs de pro pour élever votre look festif! Manucures, maquillage et coiffures : on sort paillettes et trompettes en vue des célébrations.

En mode, on explore le glamour de la tête aux pieds pour une nouvelle année éclatée. On se penche aussi sur la plus récente collection haute couture automne-hiver 2022-2023 d’Iris Van Herpen – et les 15 ans de sa maison de mode !

Finalement, on fait un tour dans un paradis V.I.P. aux îles Turques-et-Caïques.

Bonne lecture!