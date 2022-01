On rencontre l’actrice Anne-Élisabeth Bossé. Entre son premier one woman show, ses animations à la radio, ses rôles à la télévision, au cinéma et au théâtre, elle nous confie arriver à la fin de sa trentaine avec un sentiment de sérénité : « J’ai réglé beaucoup de choses dans la vingtaine. Aujourd’hui, je savoure la guérison. »

On s’entretient aussi avec la grande actrice Diane Kruger sur son plus récent rôle dans le thriller The 355, où elle joue Marie, qui fait partie d’un groupe d’agentes internationales du renseignement qui font équipe pour empêcher qu’un dispositif capable de changer le monde tombe entre de mauvaises mains.

On part aussi à la découverte des danseuses étoiles de l’ère TikTok, ces femmes d’ici (et d’ailleurs) qui démocratisent tous les styles de danse et les propulsent vers de nouveaux sommets… 30 secondes à la fois !

En culture, Jean-Michel Blais nous présente son plus récent opus, aubades, un album orchestral et acoustique, sur lequel se mêlent les sons de plus de 12 instruments de musique.

Côté beauté, on vous dévoile les résultats des Prix Beauté ELLE International 2022, où les directrices beauté des différentes éditions des magazines ELLE à travers le monde présentent leurs nouveaux produits préférés – efficaces ET performants – de la dernière année !

Finalement, on vous en met plein la vue avec un shooting mode hivernal aux teintes vitaminées, et on fait le point sur le renouveau de la mode masculine, qui semble enfin manifester son désir de s’amuser pleinement et sans entrave en bouleversant les codes !

Le numéro de février-mars d’ELLE Québec sera en vente ce jeudi 27 janvier, en kiosque ou en version numérique.