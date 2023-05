Dans ce numéro estival, on rencontre la chanteuse Angèle. L’artiste et femme d’affaires, qui s’est rapidement imposée comme l’idole d’une génération, nous accueille dans son intimité. Elle se sait à sa place et n’a pas l’intention de la céder. Mieux encore, les dernières années lui ont appris à fixer ses limites.

Dans la section lifestyle, on vous propose quelques-uns des plus beaux circuits gourmands du Québec et nos arrêts incontournables par région. Au menu : coups de cœur de l’été et nouveaux chemins à parcourir ! Aussi, Vanessa DL se penche sur ce que les astres nous réservent durant la belle saison.

Côté mode, on célèbre l’été avec les les tendances vestimentaires les plus convoitées. La fièvre du denim, le précieux pantalon cargo, les tenues de festival, les looks de plage : tout pour vous garantir le statut de la personne la mieux habillée, peu importe où vous vous trouvez.

En beauté, on met en lumière les meilleures protections solaires pour profiter de l’été en toute sécurité. Aussi, on vous dévoile tout sur les tendances capillaires du moment qu’on verra sur toutes les têtes !

Finalement, on s’entretient avec Robert Robert, pour le lancement de son nouvel album Bienvenue au pays. L’auteur-compositeur-interprète se confie sur la fameuse pression entourant la sortie d’un deuxième album, et sur la manière dont il l’a vécue.

Le numéro d’été d’ELLE Québec sera en vente dès demain, en kiosque, en abonnement ou en version numérique.