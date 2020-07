Au sommaire:

L’actrice-animatrice-réalisatrice aux multiples talents, Bianca Gervais, nous confie sans tabous ses défis pour trouver l’équilibre entre la maternité et la carrière, et nous raconte les aléas de la vie familiale en temps de pandémie : « tout ce qu’il y a à faire, c’est de composer avec la situation et de créer des p’tits bonheurs là où on peut. En faisant des travaux dans la cour ou en dansant dans la cuisine avec les enfants ».

En culture, entrevue avec Valérie Roberts, qui veut redorer le blason de la belle-mère avec son nouveau livre « La blonde de papa », et on part à la rencontre d’Alicia Moffet qui lancera prochainement le EP Billie Ave. de façon virtuelle sur la plateforme YOOP.

Fabrice Vil nous explique comment avoir des conversations sur le racisme avec notre famille car aussi inconfortables soient les discussions, elles sont nécessaires!

Aussi, le business du bien-être veut-il réellement notre bien? Entre cures détox, retraites santé et recettes miracles, peut-on faire confiance aux acteurs de l’industrie du wellness?

Côté beauté, on vous propose les meilleures crèmes solaires pour protéger notre épiderme pendant la saison chaude, et on jette un regard sur l’évolution du corps féminin dans les magazines et l’avenir de la représentation : des publications de plus en plus diversifiées, inclusives et engagées.

Le numéro d’été d’ELLE Québec sera disponible ce jeudi 25 mai, en kiosque ou en version numérique. Il est aussi disponible en abonnement.

Bonne lecture !