Quand l’autodérision, l’honnêteté et l’humilité se rencontrent, ça donne cette discussion franche et hautement divertissante entre l’animatrice Laurie Dupont et l’humoriste Sam Cyr sur la complexité du dating en 2022.

