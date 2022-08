Que vous soyez adeptes de sorcellerie et de tarot ou que vous adoptiez une position plus sceptique sur ces pratiques, cet épisode est pour vous!

Dans la bienveillance et l’ouverture, la sorcière Vanessa DL et Laurie Dupont, plus sceptique, discutent d’expériences mystiques, d’éveil spirituel, de rituels, de consommation et de sobriété.

