Sous forme de conversations sans tabous, la série de capsules Comment ça va? – imaginée par Sophie Grégoire et ELLE – traiteront de bien-être mental. Sophie Grégoire s’entretiendra avec plusieurs personnalités de renoms afin de sensibiliser et mettre en lumière la complexité et la pluralité des enjeux en santé mentale.

Pour cette première rencontre, Sophie Grégoire discute de santé mentale et d’image corporelle avec l’ex première danseuse aux Grands Ballets Canadiens Geneviève Guérard.



