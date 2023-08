Touches de luxe, textures richissimes, regards tape-à-l’œil, lèvres goth ou glam, chevelures mondaines, looks d’un autre monde: la rentrée s’annonce pour le moins excitante côté beauté. De New York à Milan, en passant par Paris et Londres, voici les grandes tendances qui ont marqué les défilés de la saison.

Voir aussi:

Défilés printemps-été 2023: les tendances mode marquantes

Fashion Week New York printemps-été 2023 : les tendances marquantes

Fashion Week Londres printemps-été 2023 : les tendances marquantes