On s’invite dans la séance photo de Dominique Fils-Aimé pour la couverture de notre nouveau numéro, en kiosque dès jeudi !

Vidéaste Clément Féménias-Métivet

Musique Echappée Belle, Dominique Fils-Aimé

Voir aussi:

Les coulisses de la séance photo de Julie Perreault et Stéphane Rousseau pour le magazine ELLE Québec d’octobre 2026

Les coulisses de la séance photo de Gabrielle Boulianne-Tremblay & Louis Morissette pour le magazine ELLE Québec de juillet 2026

Les coulisses de la séance photo de Lou-Adriane Cassidy pour le magazine ELLE Québec de mai 2026

