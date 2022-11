Même si on tend à toutes vouloir s’en détacher, le besoin de plaire hante (malheureusement) la majorité d’entre nous. Est-ce le cas aussi pour l’animatrice et chroniqueuse Joanie Gonthier? Oh que oui! Et elle nous en parle sans tabou lors de ce nouvel épisode.

Voir aussi:

Anne-Marie Ménard: la sexualité féminine sans tabou

Ingrid Falaise nous parle de troubles alimentaires

India Desjardins: Féminisme et relations égalitaires