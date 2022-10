Traumavertissement : Cet épisode traite de troubles alimentaires. Ingrid Falaise s’est généreusement ouverte sur ce sujet sensible.

Quand j’ai demandé à l’animatrice et comédienne Ingrid Falaise de quoi elle avait envie de venir me parler lors de cet épisode, elle m’a confié qu’elle avait souffert de troubles alimentaires par le passé et qu’elle croyait que c’était la bonne plateforme pour en parler, car elle se sentait en sécurité avec moi. Tout un acte de confiance. Merci, Ingrid.

