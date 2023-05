Le ELLE Québec présente la minisérie Corps raccords, en collaboration avec Clinique K. Nos animatrices et invités plongent tête première dans l’univers de la médecine esthétique pour en défaire les tabous et préjugés.

Cette semaine, on décrypte avec humour les plus grands préjugés entourant la chirurgie esthétique, en compagnie Varda Étienne, Laurie Dupont et le Dr Karl Schwarz.