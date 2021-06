Clayoquot Wilderness Lodge, en Colombie-Britannique

Par ici, le glamping sauvage extrême! Sur la côte ouest de l’île de Vancouver, au cœur de la réserve de biosphère de Clayoquot Sound et de sa forêt pluviale, un campement de 25 tentes « prospecteur » sert de base à des rencontres de tous types : pruches et thuyas géants, ours noirs, saumons de la rivière Bedwell, qui scintille droit devant… Comme aucune route n’y mène (on s’y rend en hydravion au départ de l’aéroport de Vancouver, en bateau, de Tofino, ou dans son hélico privé), on y est absolument loin de tout sauf de l’essentiel, c’est-à-dire une nature grandiose, des installations qui se veulent tout confort et d’un chic épuré, tout juste renouvelé, à l’image des autres Baillie Lodges, et une gastronomie qui met en valeur les ressources locales. On peut d’ailleurs prêter main-forte au chef dans ses expéditions de glanage forestier! Comme toute bonne chose a une fin, cette expérience est à vivre dès maintenant et avant le 30 septembre prochain, dernier jour de la saison 2021 pour ce membre des Relais & Châteaux!