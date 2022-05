Après avoir passé plus de deux ans à l’intérieur avec un minimum de vacances (nous nous sommes familiarisés avec les staycations), le monde commence lentement à s’ouvrir à nouveau, nous permettant de voyager — même si c’est juste à l’échelle nationale. Pour nous faciliter la tâche, la société de location Vrbo a publié sa toute première liste des maisons de vacances de l’année, qui énumère les dix meilleures maisons de vacances du pays. Les superbes maisons de vacances privées vont de l’île de Vancouver aux rives de l’Île-du-Prince-Édouard. Ce sont des endroits idéaux pour les familles et les amis qui souhaitent séjourner ensemble.

« Les maisons de vacances de l’année illustrent pourquoi les familles font confiance à Vrbo depuis des décennies. Les maisons de vacances de l’année illustrent pourquoi les familles font confiance à Vrbo depuis des décennies. Elles ont fait leurs preuves en obtenant d’excellentes évaluations et critiques, et les hôtes qui possèdent et gèrent ces maisons sont déterminés à se dépasser pour leurs invités », a déclaré Mary Zajac, porte-parole de Vrbo. « Nous savons aussi que chaque famille a des goûts et des préférences de vacances différents, donc cette liste représente une variété de prix, de destinations, de types de propriétés et de design. »

Alors que le temps se réchauffe, emmener votre famille ou vos amis pour de petites vacances canadiennes est exactement ce dont ils ont besoin. Voici les 10 meilleures maisons de vacances de l’année, selon Vrbo.