Avec une vue panoramique sur les îles voisines et l’océan, cette maison de luxe est entourée par 6 000 mètres carrés de jardins tropicaux. En plus de pouvoir profiter de la piscine et des commodités de la location, les voyageurs sont invités à visiter les vergers environnants pour y récolter des papayes, des avocats ou encore des oranges.