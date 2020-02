«L’Islande est à la mode, le Costa Rica, le Portugal aussi, mais la vérité, c’est que les Québécois et les Canadiens vont encore aux mêmes endroits: les États-Unis, le Mexique, Cuba, la France… Ils suivent plus ou moins le courant international, qui consiste à aller “ailleurs”», remarque Paul Arseneault, directeur de la Chaire de tourisme Transat ESG UQAM, lorsqu’on lui demande les dernières modes en matière de tourisme chez les Québécois. Pourtant, les façons de voyager se multiplient et une foule de destinations moins connues sont aujourd’hui accessibles. On ose?

Voyager au temps du numérique

La technologie et les applications facilitent nos réservations et nos déplacements depuis plusieurs années, mais voilà que l’intelligence artificielle permet de planifier de surcroît un voyage personnalisé à 100 %. Ainsi, l’application Tripit construit votre voyage sur mesure en «fouinant» dans votre boîte de courriels, tandis que Facebook, Google, etc., se chargent de vous proposer ce qui vous ressemble, sans même que vous vous en rendiez compte…

La techno permet aussi de ne plus devoir systématiquement trimballer de l’argent! Terminés, les moments de confusion autour du taux de change, de la monnaie locale ou du calcul du taux de conversion sur le coin d’une table au Vietnam! L’application Revolut (entre autres) permet de se procurer des cartes d’achat virtuelles à l’avance et de payer en devises locales aux endroits agréés. Parce qu’après tout, voyager sans argent liquide ne peut être qu’une bonne chose pour la sécurité des voyageurs. À condition de ne pas égarer son appareil, bien sûr…

Penser vert pour la Belle Bleue

Greta Thunberg n’est pas seule à se préoccuper de l’environnement; les changements climatiques inquiètent tout le monde, et les voyageurs veulent diminuer leur empreinte écologique. Le climat d’écoanxiété qui règne met de l’avant le tourisme responsable, et c’est tant mieux! Celui-ci peut se pratiquer d’une multitude de façons et comporter son lot d’avantages financiers et environnementaux: fuir le surtourisme en évitant les villes vedettes, choisir des hébergements locaux, voyager pendant des périodes moins achalandées… De leur côté, les grands transporteurs tels qu’Air Transat et Sunwing ont obtenu des certifications en matière de développement durable et proposent des options tout inclus plus responsables.

Sortir des sentiers battus a aussi la cote. La plateforme québécoise Village Monde et son site de réservation, Vaolo, rassemblent des petits hébergements – testés et approuvés – partout dans le monde. «Ces hébergements écologiques et familiaux n’ont pas les moyens de faire du marketing; nous le faisons pour eux, bénévolement», explique Charles Mony, président-cofondateur de Village Monde, situé à Québec. «Mon équipe et moi testons chaque endroit, et le confort est notre priorité, que ce soit en Indonésie, au Brésil ou au Bénin.»

J’ai moi-même testé ces hébergements dans la jungle du Costa Rica et l’expérience en elle-même ainsi que les relations humaines ont été mémorables!

À fond de train

Voyager en train est in, et encore plus avec le mouvement anti-avion qui émerge actuellement. Pour Marie-Julie Gagnon (taxibrousse.ca), autrice d’une douzaine de livres de voyage (et en coécriture d’un prochain livre sur les voyages en train), «le train permet de réellement vivre le voyage. On voit le paysage défiler et se transformer. Et à bord, on peut faire de belles rencontres. L’Europe et l’Asie se découvrent facilement en train. Le Canada, ou le Québec, un peu moins!»

Depuis plus d’une dizaine d’années, c’est d’ailleurs la tendance de voyager plus lentement. Au lieu d’en «voir» le plus possible, on préfère prendre son temps et vivre une expérience.

Dans la plus récente étude de booking.com sur les tendances voyage 2020, effectuée auprès de 22 000 voyageurs et recensant 180 millions de commentaires en ligne, on révèle que 56 % seraient prêts à mettre plus de temps pour se rendre à destination s’ils pouvaient emprunter un seul moyen de transport. Et les voyages à bord de trains mythiques, tels que le Flying Scotsman, qui relie Édimbourg à Londres, et l’Orient-Express, connaissent un immense regain de popularité.

Jamais sans pitou!

Voyager avec son animal n’a jamais été autant à la mode. Selon la même étude, 55 % des propriétaires de chiens affirment que leur animal leur importe autant que si c’était leur enfant, et que 42 % d’entre eux désirent voyager avec lui en 2020. Et de fait, le marché s’adapte: des petits lits pour chats ou chiens, des spas pour animaux, des menus pour pitous avec service à la chambre, des restaurants pour les familles et leur animal de compagnie… Voilà tout ce qu’il faut pour que nos amis poilus passent de bonnes vacances. À Virginia Beach – petfriendly par excellence! –, le Hyatt House ne manque pas d’humour: la direction présente sur sa page Facebook le ou la Paw Star de la semaine, où elle met un chien en vedette. Des gâteries attendent même vos belles bêtes à l’accueil!

Tisser des liens intergénérationnels

Lorsqu’on voyage en Europe ou dans le Sud, on constate que les gens s’y rendent plus qu’avant en famille élargie. «À mon avis, c’est intimement lié à la situation démographique; il y a une croissance de la population mondiale et, globalement, les conditions de vie s’améliorent pour les Occidentaux», explique Paul Arseneault. Les baby-boomers de chez nous sont en bonne santé, ils aiment voyager et n’hésitent pas à partir avec leurs petits-enfants (avec ou sans les parents). Et le marché du tourisme l’a compris. Surveillez les forfaits de groupe ou les chambres communicantes: ils sont offerts dans presque tous les nouveaux hôtels.

Voyages gastronomiques

Selon une étude menée par Kayak et Opentable en septembre 2019, 74 % des Canadiens préfèrent essayer un menu nouveau et local, plutôt qu’un repas qu’ils connaissent, pour découvrir la culture d’une ville; et 28 % font une recherche sur les restaurants avant même de réserver leur vol!

La nourriture, grande source de motivation pour les voyageurs, peut même en devenir le thème central. L’an passé, le voyage gourmand en Toscane de l’agence Terres d’Aventure avec la nutritionniste Geneviève O’Gleman a affiché complet en une semaine. «On aurait pu en proposer plus… si on avait pu cloner Geneviève! D’autres voyages gourmands seront au programme en 2020, c’est certain», prédit Jad Haddad, directeur de Terres d’Aventure Canada.

S’offrir un microvoyage

Partir quatre jours en Europe? Pourquoi pas? «Nous remarquons une tendance pour les voyages de type long week-end en Europe, dans les Caraïbes ou aux États-Unis, et le succès de nos nouveaux vols directs en témoigne», explique Debbie Cabana, directrice Marketing, médias sociaux et relations publiques à Transat. «Les vols directs vers La Nouvelle-Orléans et, dès juin 2020, vers San Diego permettent de prendre le pouls d’une nouvelle destination, tout en évitant les escales.» L’Europe vous intéresse? L’été prochain, Air Transat offrira des vols directs vers 20 villes européennes, dont 17 vols par semaine vers Paris. Il suffit de remplir son bagage de cabine pour quatre jours et hop! on change d’air!