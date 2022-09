«Nous, on avait tellement hâte de partir que ça faisait mal!», s’exclame la Montréalaise Sophie Roy. Cette professeur de science politique exprime parfaitement le ressenti de tous ceux qui ont trépigné d’impatience à l’idée de prendre à nouveau le large.

Le vrai large, on s’entend. L’hiver dernier, on se sera peut-être évadés sans s’en vanter une petite semaine dans un tout-inclus au Mexique ou en République dominicaine – deux rares destinations qui nous dispensaient de présenter un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19 et une preuve de vaccination. Ce séjour aura été salutaire, muchas gracias, mais on a maintenant envie de plus, pas vrai? Plus de découvertes, d’authenticité, de rencontres.

Ces derniers mois, alors qu’un pays après l’autre levait ses restrictions de voyage et que certains levaient même jusqu’à l’obligation de présenter ladite preuve vaccinale, on aura peut-être mis le cap sur l’Europe, à l’instar de Sophie Roy et des siens. Ou pas, cette fois pour cause d’inflation…

Chose certaine, au fil des confinements que nous a imposés une pandémie ayant emporté à ce jour plus de 6,3 millions de personnes à l’échelle planétaire, selon l’Organisation mondiale de la santé, on a eu amplement le temps, à l’instar de cette professeure, de réfléchir à notre modus vivendi et de le réviser, le cas échéant. «La pandémie a consolidé notre besoin de voyager, explique Sophie Roy, maman d’une fillette de sept ans. On a même vendu notre duplex pour aller vivre en condo afin d’avoir plus d’argent pour voyager plus souvent, plus longtemps. Et chaque jour, on se dit qu’on a bien fait!»