La promenade et la plage d’Ipanema (photo). Impossible de séjourner à Rio sans fouler la plage mythique d’Ipanema, rendue célèbre grâce à La Fille d’Ipanema, le hit planétaire de Vinícius de Moraes et d’Antônio Carlos Jobim. C’est le lieu de rendez-vous des Cariocas, qui se servent des postes de contrôle – les postos – comme de repères géographiques et sociaux. Par exemple, le posto 9, empreint d’une aura cool et libertaire, est celui autour duquel se rassemble la jeunesse dorée de la ville; le posto 8 est fréquenté par les homosexuels, et le 11 est nettement plus familial. Comme la plage est toujours bondée durant la journée, on l’arpente tôt le matin afin de mieux savourer la beauté des environs et la vue magnifique sur la montagne des Deux Frères (Dois Irmãos).

La piste Cláudio Coutinho, dans le quartier d’Urca. Pour un jogging ou une promenade relaxante avec vue sur l’océan d’un côté et sur le Pain de Sucre de l’autre.

Les plages d’Arpoador et de Joating. A La plage d’Arpoador, située entre Ipanema et Copacabana, est magnifique, mais surpeuplée durant les weekends. On y va donc préférablement au coucher du soleil, pour voir l’astre plonger dans l’océan. Pendant la journée, on fuit la foule et on se rend à la plage de Joatinga, plus petite mais plus tranquille.

