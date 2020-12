Nous sommes retombées en amour avec notre arrière-cour ces derniers mois, et tout spécialement avec la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. On poursuit sur notre belle lancée en 2021 en répondant à l’invitation d’Ôrigine Artisans Hôteliers. Regroupant 35 hôtels et auberges dans 14 régions de la province (euh, non, il n’y a pas que les trois mentionnées plus haut!), cette coop s’est donnée pour mission de célébrer l’hospitalité à la québécoise, et cela veut dire tout plein de forfaits qui nous veulent du bien. On attend aussi avec grande impatience l’ouverture du Club Med Charlevoix et sa proposition de ski tout-inclus, en décembre, l’an prochain (on peut déjà réserver son séjour). Ce village de montagne quatre saisons vise l’écoresponsabilité tant dans sa construction que dans la conduite de ses opérations quotidiennes. Cinq étoiles donc pour ce quatre tridents!