Juste assez dépaysante, la métropole de la Colombie-Britannique affiche l’assurance des privilégiés sans pour autant intimider. Attention, cependant : en plein cœur de l’été, les hébergements abordables se font rares.

Le parfait équilibre entre la ville et la nature

Ouverte et accueillante, la ville natale de Ryan Reynolds, Hayden Christensen et Seth Rogan charme par ses baies, ses plages et ses montagnes, son mode de vie axé sur le sport et le plein air et ses bonnes tables. Vancouver plaît autant à ceux qui aiment voir les immeubles découper l’horizon qu’aux hyperactifs. Entre les musées et les espaces verts, les hôtels luxueux et les auberges de jeunesse, on trouve facilement chaussure à son pied.

À Stanley Park, on parvient presque à oublier qu’on se trouve dans la troisième plus grande ville au Canada. En se baladant sur la rue Robson, où se trouvent de nombreuses boutiques, restaurants et cafés, les montagnes North Shore apparaissent au détour d’une rue. À Gastown, plus ancien quartier de la ville, l’horloge à vapeur fait sans contredit des icônes les plus photographiées. Jericho Beach (où se trouve aussi une auberge de jeunesse) et Spanish Banks Beach offrent par ailleurs de jolis points de vue sur la ville.

