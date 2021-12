Privilégier un bagage en cabine

Le premier conseil de Carolyne est d’éviter d’enregistrer sa valise quand c’est possible. Cela évite que les bagages ne suivent pas lors de transferts serrés souvent non prévus à cause des vols retardés (et cela arrive plus souvent qu’on ne le pense). Rien de plus moche que d’arriver à destination sans avoir ses effets personnels.

Le bagage cabine idéal en 5 points

Quand la valise doit être enregistrée, voici les musts à mettre dans le bagage de cabine :

– Deux tenus de rechanges et des sous-vêtements

– Si la destination est au soleil on pense à y mettre son maillot et une paire de sandales

– Les petits formats de la trousse beauté et les essentiels de notre maquillage.

– Une brosse à dent, du dentifrice petit format et une brosse à cheveux

– Les médicaments de toute la famille

5 trucs de pro d’une voyageuse avisée

Très souvent valise à la main, entre deux avions pour rejoindre les villages Club Med du continent américain, Carolyne Doyon ne part jamais sans :

– Un petit tube de colle crazy Glue pour réparer des semelles de chaussures de marche qui brisent, une ganse de sandale ou de sac à dos qui lâche;

– Une petite épingle pour remplacer un bouton;

– Une feuille d’assouplisseur qui ne prend pas de place pour enlever la statique sur les vêtements, particulièrement quand on est en montagne;

– Quelques sachets de vitamine C en poudre ou en comprimé qui aide à booster notre système pendant les longs voyages;

– Du Gravol, de la dramamine et du charbon actif pour les troubles digestifs qui arrivent souvent en déplacement.

