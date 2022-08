Autre jour, autre château. À Montségur, qualifié de « Vatican de l’hérésie » par notre guide Tristan Bergerot, nous avons droit à un tout autre chapitre de la croisade contre les Cathares – qui a certainement inspiré quelques épisodes de Game of Thrones. Dans la brume du petit matin, tandis que nous gravissons le sentier menant au château situé à 1207 d’altitude, ce féru d’histoire nous raconte qu’une première forteresse a été construite en 1204 par Raymond de Péreille dans le but avoué d’abriter les membres de cette secte. Pendant la croisade, les dirigeants de l’Église cathare s’y sont réfugiés, jusqu’à leur reddition le 16 mars 1244 après un siège de 10 mois mené par une armée de 3000 croisés. Ce jour-là, les 225 hérétiques qui ont refusé de renier leur foi ont été brûlés vif. « On sait, par des écrits, qu’une lueur et de la fumée noire ont été aperçues dans la nuit jusque dans la région de Toulouse. À ce moment, les gens ont su que s’en était terminé de Montségur et des Cathares », raconte Tristan. Il précise que les ruines que nous arpentons aujourd’hui ne sont pas celles de la forteresse cathare, mais plutôt d’un château construit 40 ans plus tard par le fils de Guy de Lévis, un croisé de l’île de France qui, à la victoire, a hérité des terres et du titre de seigneur de Montségur – et dont l’un des descendants a donné son nom à une certaine ville de Nouvelle-France, quelques siècles plus tard.