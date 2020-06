Quelle est la durée idéale d’une première expérience?

Le caractère de l’utilisateur entre en ligne de compte : son confort est-il essentiel au quotidien? Si oui, deux ou trois nuits peuvent suffire lors d’une première expérience. Pour les plus aventureux, il n’y a pas de limite ! Certains sont devenus accros à ce genre de vie et n’ont plus voulu se sédentariser.

Quelles destinations, au Québec, sont les plus propices aux voyages en van, en vertu non seulement de la beauté de leurs paysages, mais aussi des infrastructures et services que recherchent les campeurs itinérants?

Toutes sont à découvrir! Il est certain que plus on s’éloigne des centres urbains et des grands axes routiers, plus l’aventure en campervan prend son sens. Ensuite, pour ce qui est des paysages, les littoraux sont toujours très appréciés. Un coucher de soleil sur la mer, sous un ciel de feu, allongé à plat ventre sur son lit, un bon petit vin frappé-glacé à la main, ça vous dit ?