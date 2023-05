Une journée folle dans le Dubaï Parks and Resorts

Vous souhaitez vivre des aventures incroyables pendant votre passage à Dubaï ? Faites un tour dans le Dubaï Parks and Resorts. Avec un parc aquatique et trois parcs à thème, ce parc d’attractions à Dubaï attire de nombreux visiteurs chaque année. On y retrouve plus d’une centaine de manèges et des attractions aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur à Bollywood Parks Dubaï, Motiongate Dubaï, Legoland Water Park et à Legoland Dubaï.

Motiongate

Vous êtes un fan du cinéma américain et d’aventures cinématographiques ? Dans ce cas, nous vous conseillons Motiongate Dubaï, la pièce maitresse de ce parc à thème. Il s’agit incontestablement du plus grand parc à thème de la région entièrement dédié à l’univers de Hollywood. Vous pourrez explorer quelques-unes des plus célèbres studios de cinéma comme DreamWorks Animation, Columbia Pictures ou encore Lionsgate.

Vous voyagez avec vos enfants ? Profitez de votre visite pour leur faire rencontrer leurs personnages animés préférés, notamment Shrek et les Schtroumpfs. Profitez aussi des nombreux manèges sur place tels que le plus rapide des grands huit individuels autour du thriller Insaisissables, mais aussi les premières montagnes russes au monde directement inspirées du film à succès John Wick.

Legoland Dubaï

Legoland est un parc à thème construit avec les mythiques briques élémentaires colorées de la marque Lego. Ce parc d’attractions compte 15 000 structures composées de plus de 60 millions de briques, mais également plus de 40 spectacles, jeux et attractions interactifs. On retrouve aussi dans ce lieu, différentes zones thématiques telles que Miniland, Factory, Lego City ou encore Imagination et Kingdoms.

Bollywood Park Dubaï

Musique, spectacles, ainsi que de nombreuses attractions vous attendent dans le premier parc à thème au monde spécialement dédié à l’industrie du cinéma indien. Bollywood Park Dubaï comporte cinq espaces du cinéma indien qui invitent les visiteurs à se plonger dans un univers de romance, d’aventures, de comédie, d’action, de danse et d’émotions. Mumbai Chowk, Ravin rustique, Royal Plaza ou encore les studios de cinéma Bollywood sont quelques zones du parc que vous pouvez explorer pendant votre visite.

Faites du shopping au souk de l’or

Il est presque impossible de visiter Dubaï sans visiter le souk de l’or. Il s’agit en effet d’un des lieux touristiques les plus populaires des Émirats arabes unis. Après tout, Dubaï est une ville également connue pour son commerce de l’or. Situé dans le quartier historique de Deira, le souk de l’or est un marché traditionnel entièrement consacré au précieux métal. On retrouve toute sorte de bijoux et d’accessoires de mode à des prix accessibles à tous les budgets. Acheter de l’or à Dubaï coute effectivement moins cher que dans d’autres parties du monde. Ceci est notamment dû à la forte concurrence, mais aussi à l’exonération d’impôts.

Le souk de l’or compte plus de 300 magasins situés dans de petites rues historiques de Dubaï. On recense plus de 700 bijouteries dans toute la ville. C’est donc le lieu parfait pour faire vos petites emplettes tout en profitant d’une atmosphère empreint d’authenticité.

Une aventure pleine d’adrénaline en buggy dans le désert

Vous êtes amateur de sensations fortes et vous aimez les poussettes et le désert ? Dans ce cas, pimentez votre aventure avec un safari en buggy des dunes à Dubaï. Conduire un buggy dans le désert vous permettra de faire le plein d’adrénaline pendant votre voyage. Ces véhicules de haute performance sont conçus pour vous aider à franchir les célèbres dunes de Dubaï avec l’accompagnement d’un véritable professionnel.

Chaque buggy étant équipé de harnais, de portes et d’arceaux de sécurité, vous pourrez ainsi vivre cette aventure en toute sécurité. Aucune licence n’est nécessaire pour utiliser ces véhicules. N’hésitez pas à réserver un tour en buggy dès votre passage dans les Émirats arabes unis.

Prélassez-vous au soleil sur l’une des nombreuses plages de Dubaï

Construite sur le littoral, Dubaï est une ville qui abrite quelques-unes des plus belles plages du monde. Plages privées, plages publiques, festives, farniente, bobo… Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les envies. Voici quelques plages sur lesquelles il faudra absolument faire un tour pendant votre escapade à Dubaï.

Sunset Beach

Il s’agit incontestablement d’une des plus belles plages de la région et sans doute la plus populaire de Dubaï. Également appelée « la plage d’Umm Suqeim Beach », Sunset Beach est situé en face du très célèbre hôtel de luxe Burj al Arab. Située en face de l’hôtel, cette plage est très prisée par les touristes, mais elle attire aussi de nombreux habitants.

C’est le lieu idéal pour des après-midis de détente en famille, en amoureux ou entre amis. La plage attire aussi de nombreux amoureux de planche à voile, de surf et de kitesurf.

Black Palace Beach

Localisée entre deux palais, Black Palace Beach est l’une des plus belles plages du pays. Aussi connue sous le nom de « Al Sufouh Beach », cette plage n’est pas équipée et ne dispose pas d’aménagements. Ceci aide à préserver la tranquillité des voisins qui sont issus de la famille royale. C’est le lieu parfait pour se détendre dans le calme et pique-niquer en toute tranquillité.

Kite Beach

Située dans le quartier d’Umm Suqeim, à quelques pas du Jumeirah Beach Hôtel, cette magnifique plage de sable blanc est l’une des plus connues de Dubaï. Kite Beach est considérée comme la plage des sportifs. On peut en effet y pratiquer différentes activités telles que le kitesurf, le paddle, le beach-volley, le kayak ou encore le beach soccer.

JBR Beach

Impossible de citer les plus belles plages de Dubaï sans parler de JBR Beach. Également appelée « The Beach », cette plage publique est incontestablement la plus animée et la plus familiale de Dubaï. Elle est aussi celle qui se situe le plus près de la marina de Dubaï. JBR Beach s’étend tout le long du quartier de Jumeirah Beach Residence. C’est le lieu idéal pour lézarder en toute tranquillité, avec les gratte-ciels de Dubaï en toile de fond.