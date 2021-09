En mode agrotouristique

Maraichers, viticulteurs, fromagers, chocolatiers, microbrasseurs: les producteurs locaux font très bonne figure, au Témiscamingue. On peut s’y sustenter d’excellents produits frais, qui sont les fruits du labeur de travailleurs d’ici passionnés par la bouffe, l’art de la table et les modes de production durables et respectueux de l’environnement. Des fromages de la fromagerie Au Village, dont certains ont remporté des prix à l’international, aux douceurs des Chocolats Martine, en passant par les vins du Domaine DesDuc ou la bière de Barbe Broue – il y en a pour tous les goûts. Mention honorable à The Wild Basket, une compagnie menée par des membres de la communauté algonquine (le Témiscamingue est en territoire algonquin non cédé) qui font rayonner des produits du terroir récoltés en forêt, et qui aide à préserver les savoirs ancestraux grâce à de nouvelles technologies de localisation, notamment. Des chanterelles fraichement cueillies de façon éthique et durable? Oui, merci!

Envie d’en savoir plus sur la vie sur une ferme – à la The Simple Life? Prenez rendez-vous avec la famille Gélinas, qui possède la bergerie Bêê Oui (depuis maintenant cinq générations!) et qui offre des visites à tous les curieux avides d’en savoir plus sur la terre, les animaux et la vie en campagne. Des poules, des cochons, des chèvres, des chiens, des canards, des vaches et beaucoup, beaucoup de moutons: de quoi faire le plein de connaissances sur l’élevage de ces animaux, qui se retrouvent souvent dans notre assiette alors qu’on ne connaît rien du rude travail en amont qu’il faut faire avant qu’ils y arrivent. Le sympathique couple Simon et Sandra, entourés de quelques-uns de leurs 7 enfants, explique ce labeur avec entrain et beaucoup d’humanité – et ne manquent ni d’énergie ni de projets pour le futur. Plutôt en mode câlinage de poulains que parmentier de canard? Le Manège du Centaure offre des cours d’équitation tout près, pour les débutants comme pour les cavaliers plus avancés. Classique ou haute voltige? À vous de choisir.