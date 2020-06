La fois où… j’ai ressenti le plus grand choc culturel.

C’est sans doute lors du famadihana, la cérémonie du retournement des morts, à Madagascar. À cette occasion, les Malgaches des hauts plateaux du centre du pays ouvrent leurs tombeaux et en retirent leurs ancêtres, enveloppés dans des linceuls, pour leur parler, leur demander conseil et leur présenter les nouveaux-venus de la famille. J’en suis encore tout retourné.

La fois où… j’ai vécu la plus puissante expérience sensorielle.

Lors du Ganga Aarti de Haridvar, l’une des sept villes sacrées de l’Inde, 30 000 pèlerins se réunissent aux abords du Gange, priant et chantant en chœur, partageant le feu sacré de vasque en vasque tandis que des centaines de lampions défilent sur les eaux devant les temples illuminés. « L’énergie déployée par la foule est phénoménale, comme un ohm prononcé à la puissance 1000 », m’avait prévenu mon guide. Il avait totalement raison.

La fois où… j’ai voulu prendre le premier avion direction maison.

À Tétouan, au Maroc, j’ai eu droit à toute une journée de mauvaises expériences avec des arnaqueurs, des faux guides, des flics qui voulaient prétendument déposer de la drogue dans mon sac en consigne pour me faire chanter et un truand qui m’a pourchassé avec un couteau jusque dans le taxi que j’ai pris pour fuir la ville. Une fois à l’abri, j’ai mis cinq jours avant de sortir de ma tanière et recommencer à explorer ce pays – par ailleurs magnifique. J’y suis retourné deux fois par la suite.

La fois où… j’ai eu le plus de difficulté à écrire mon reportage au retour.

Au Niger, la pseudo-organisatrice du voyage de presse auquel je prenais part voulait que j’assiste à toutes les inutiles rencontres protocolaires, me privant de contacts avec le vrai monde. J’ai dû m’enfuir à quelques reprises – non sans quelques prises de bec avec elle – et récolter bien des cartes d’affaires pour interviewer des gens à mon retour. Le plus drôle, c’est qu’elle a porté plainte contre moi, malgré trois reportages que j’ai réussi à publier dans Le Devoir et L’actualité.