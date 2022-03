Les Bahamas

Une récente étude* indique que la destination des Caraïbes la plus recherchée des voyageurs depuis le début de 2022 est : les Bahamas. Normal, on y retrouve certains des hôtels les plus luxueux (Four Seasons, Rosewood, SLS, St.Regis, etc.) en plus d’une impressionnante liste de restaurants tenus par des chefs vedettes (Nobu, Jean George, Daniel Boulud, Marcus…). Et c’est sans compter une offre de divertissements incomparable (des casinos, des spectacles de renommée mondiale, des aquariums et des parcs aquatiques plus grands que nature) ; sans oublier, bien sûr, ses plages de sable blanc, une mer turquoise, et une température clémente à l’année. Qui dit mieux ?

Comment s’y rendre: l’offre de vols pour Nassau ne manque pas, c’est d’ailleurs ce qui contribue à rendre la destination aussi populaire. De Montréal, les compagnies aériennes Sunwing, WestJet et Air Canada s’y rendent avec une escale à Toronto en basse saison.