Avec sa blanche église s’élevant au pied d’un cours d’eau et sa Main Street bordée de commerces d’allure rétro, Stowe nous dépayse… à 200 kilomètres de Montréal. À l’écart du village, le centre de ski se déploie au pied de deux montagnes des Green Mountains : Spruce Peak, qu’apprécient les skieurs et planchistes débutants et intermédiaires, et le majestueux mont Mansfield. Plus haut sommet vermontois (1340 m), ce dernier procure aux intermédiaires et experts les frissons qu’ils espèrent. Et si on se laissait séduire par les propositions de glisse et d’après-ski hors pair de la destination? Itinéraire.

On loge au pied des pentes

De style chalet alpin, The Lodge at Spruce Peak est élégant, convivial (oh, le bar à sushi éphémère qui squatte présentement le grand salon!) et fort pratique puisqu’on rejoint les télésièges de Spruce Peak ou la gondole menant au mont Mansfield en trois coups de carre et quart!