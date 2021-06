Niagara-on-the-Lake, en Ontario

Dans les parages de cette adorable bourgade, une trentaine de domaines de tous styles, de toutes tailles comblent tous nos désirs de dégustation. Certains vignobles, comme Inniskillin, sont bien connus pour certains de leurs produits superstars (oh, les vins de glace!) ou alors, sont la propriété de superstars, tel l’ex-hockeyeur Wayne Gretsky et son No. 99 ! D’autres donnent plutôt dans le vignoble boutique. D’autres encore, tels Jackson-Triggs, en mettent plein la vue avec leurs installations spectaculaires. (Psitt, une experte nous suggère d’y déguster le sauvignon blanc Niagara Peninsula 2019.) Et c’est sans compter toutes les autres propriétés de la péninsule du Niagara et de son célèbre escarpement! Alors, soit on visite par soi-même les vignobles qui nous font envie, soit on choisit un tour guidé (il y en a même à vélo) qui nous donnera un bon aperçu de la diversité de l’offre dans la région. On aimerait en plus dormir dans un vignoble? Le Riverbend Inn and Vineyard est une bonne adresse.

(Bon à savoir: plus près du Québec, le comté de Prince Edward est également une région viticole très populaire. Nous y reviendrons plus en détails un peu plus tard.)