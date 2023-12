Se délecter des spécialités locales

Un périple en Italie ne serait pas complet sans qu’on ait pu humer les arômes et goûter les saveurs qui en font la renommée. Aux quatre coins de la Lombardie se trouvent d’excellents restaurants où la fraîcheur fait bon ménage avec l’authenticité et l’inventivité. Parmi les nombreux restaurants de grande qualité, une soixantaine d’entre eux sont de calibre Michelin.

La région montagneuse de la Lombardie possède, en son fort intérieur, un trésor qui fait l’envie de tout le pays. Ses fromages, dont certains sont reconnus à travers le monde, font la fierté des artisans locaux. Il n’y a qu’à penser au célèbre Taleggio, qu’on retrouve dans la vallée de Brembana ou au Bagoss qu’on produit dans un petit village médiéval appelé Bagolino. C’est dans les régions plus au sud qu’on produit (et déguste!) de grands classiques, comme le Grana Padano DOP, le Gorgonzola et le mascarpone.

Pour se désaltérer à l’italienne, la région de Valteline est reconnue pour être un grand producteur de vin rouge, où on y déguste notamment de sublimes cépages de Nebbiolo. Vin rouge à la main, on se doit de s’arrêter devant les magnifiques vignobles en terrasse, composés de plusieurs kilomètres de murs en pierre. Un délice pour les yeux… et les papilles!

gracieuseté INLOMBARDIA