Que voici une belle adresse d’initié : Red Frog, un speakeasy super intime qui loge à même un autre bar, le Monkey Mash. « C’est fou, on n’y fait jamais le même cocktail deux fois ! » s’exclame Fabio. Il propose aussi un lieu que j’adore dans Cais do Sodré, Pensão Amor, mais après vérification, il s’avère qu’il est temporairement fermé. Doigts très, très croisés pour que cet ancien bordel reconverti en bar rouvre. Pour l’heure, l’endroit le plus couru de tout Lisbonne au coucher du soleil, après le Sky Bar de l’hôtel Tivoli évidemment (!), est Park (Calçada do Combro, 58 : cherchez le parking !). « On sirote son verre au sommet d’un vrai garage multi-étagé, où on peut presque toucher le mur de l’église voisine. »

Muito obrigada à Fabio Passos de l’hôtel Tivoli qui m’a rafraîchi la mémoire et fait d’excellentes suggestions, toutes testées! On en veut plus? On consulte le guide Lonely Planet Quelques jours à Lisbonne.