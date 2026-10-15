Pour sa 10ᵉ édition, le Raid des Alizés promet d’en mettre plein la vue aux amatrices de tourisme d’aventure! Oui, oui, il s’agit d’un événement sportif 100 % féminin, qui rassemble des participantes d’un peu partout dans le monde, dont Les Alizés du Saint-Laurent, une équipe formée de trois créatrices de contenu québécoises. Psitt! On nous glisse à l’oreille qu’Alex Gonthier, cheffe des contenus numériques de ELLE Québec, sera du voyage ainsi qu’Ariane Arpin Delorme, conseillère de voyages, et l’influenceuse Camille DG. On suivra d’ailleurs leur préparation et leur aventure avec grand intérêt!

Pourquoi se rendre sur l’île aux fleurs pour participer au Raid des Alizés? Pour vivre une expérience humaine hors du commun, qui permet de se dépasser physiquement tout en créant des liens inestimables avec les autres femmes.

Bouger pour une bonne cause

Organisé au cœur des sites naturels préservés de la Martinique — le respect de l’environnement y étant une priorité —, le parcours, encore secret, sera composé de sentiers, de VTT, de canoë-kayak et d’épreuves surprises qui sauront donner des émotions fortes aux participantes. À elles l’accès à la mer turquoise, aux montagnes luxuriantes et aux forêts tropicales martiniquaises!

Et ce qui rend cet événement d’autant plus magique, c’est que toutes les équipes qui parviennent à franchir le fil d’arrivée voient un montant être versé à l’association caritative de leur choix. Se faire du bien en bougeant dans des lieux paradisiaques, tout en soutenant une bonne cause, n’est-ce pas le combo parfait? Oh que oui!

Plus qu’un simple défi sportif, le Raid des Alizés insuffle un bel élan de solidarité et de partage, où chaque équipe de participantes évolue au sein d’une communauté bienveillante et rapidement soudée. C’est la meilleure façon de découvrir la Martinique sous un nouvel œil!

Puis, à la fin de la journée, c’est tout en convivialité que les «raideuses» pourront profiter de la gastronomie martiniquaise et de ses rhums d’excellence… Il y a plus plate comme expérience, on le concède!

Raid des Alizés

Envie de vivre votre propre aventure martiniquaise?

Pas besoin d’attendre le départ du Raid des Alizés pour enfiler vos espadrilles! Air Canada offre des vols sans escale toute l’année vers la Martinique depuis Montréal et depuis Québec, et en saison depuis Toronto. Que vous voyagiez en solo, entre amies ou en famille, l’île aux fleurs est un véritable terrain de jeu à ciel ouvert. Pendant que les plus sportifs s’attaquent aux sentiers de la montagne Pelée ou aux vagues d’Anse Bonneville, toute la tribu peut se retrouver pour une sortie en kayak dans la mangrove, une initiation au Stand Up Paddle ou une baignade sous une cascade nichée au creux d’une forêt luxuriante. Entre mer, montagnes et découvertes accessibles à tous les âges, l’île promet un séjour aussi dynamique qu’inoubliable.

Kayak à l'Anse Michel - Randonnée du Morne Larcher - Cascades de Didier - Plongée sous-marine au Rocher du Diamant.

Kayak à l'Anse Michel - Randonnée du Morne Larcher - Cascades de Didier - Plongée sous-marine au Rocher du Diamant.Comité Martiniquais du Tourisme, Luc Olivier, R. Pakiela

Et si l’an prochain, c’était votre tour de vivre l’aventure du Raid des Alizés en Martinique ?

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