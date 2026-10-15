Bouger pour une bonne cause

Organisé au cœur des sites naturels préservés de la Martinique — le respect de l’environnement y étant une priorité —, le parcours, encore secret, sera composé de sentiers, de VTT, de canoë-kayak et d’épreuves surprises qui sauront donner des émotions fortes aux participantes. À elles l’accès à la mer turquoise, aux montagnes luxuriantes et aux forêts tropicales martiniquaises!

Et ce qui rend cet événement d’autant plus magique, c’est que toutes les équipes qui parviennent à franchir le fil d’arrivée voient un montant être versé à l’association caritative de leur choix. Se faire du bien en bougeant dans des lieux paradisiaques, tout en soutenant une bonne cause, n’est-ce pas le combo parfait? Oh que oui!

Plus qu’un simple défi sportif, le Raid des Alizés insuffle un bel élan de solidarité et de partage, où chaque équipe de participantes évolue au sein d’une communauté bienveillante et rapidement soudée. C’est la meilleure façon de découvrir la Martinique sous un nouvel œil!

Puis, à la fin de la journée, c’est tout en convivialité que les «raideuses» pourront profiter de la gastronomie martiniquaise et de ses rhums d’excellence… Il y a plus plate comme expérience, on le concède!