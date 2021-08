Vins de qualité, gastronomie inventive, panorama pastoral, dunes, plages, bonhomie rurale… Si les atours de l’île (oui, c’en est techniquement une) ne datent pas d’hier, la pandémie, en nous invitant à explorer notre arrière-cour, les aura drôlement mis en lumière! À quatre heures de route de Montréal top chrono, voici ce qui nous attend dans le comté de Prince Edward.

La route des vins

Dans cette région vitivinicole, l’une des plus jeunes au pays, on cultive majoritairement du pinot noir et du chardonnay. Pourquoi? Parce que les cépages emblématiques de la Bourgogne s’acclimatent très bien au terroir, qui se trouve à la même latitude que la région française. Et ça nous ravit!

Cela dit, les vignerons font le pari de se distinguer les uns des autres en créant des produits uniques. Par exemple, à Milford, Lighthall Vineyards est l’un des rares établissements à élaborer des vins mousseux selon les méthodes traditionnelle et Charmat (seconde fermentation en cuve). Il concocte de plus ses propres fromages de lait de brebis. Dans les parages de Hillier, Rosehall Run Vineyards, qui compte parmi les plus vieux vignobles (il a 20 ans cette année), produit un étonnant chardonnay musqué.

Mais Karlo Estates, premier vignoble végétalien au monde, certifié par VegeCert, est assurément le plus différent de tous. Végane convaincue, Sherry Karlo s’assure qu’aucun produit ou sous-produit animal n’entre en contact avec ses raisins à aucun stade de la viticulture; avec le moût à aucune étape de la vinification; ni même lors de l’étiquetage de ses bouteilles. « Nous sommes aussi véganes qu’on puisse l’être! », jure-t-elle. Au goût, ça donne « des vins qu’on dit clean », où le fruit prend toute la place. Pour les accompagner, des amuse-gueules végétaliens sont au menu, y compris une « charcuterie » à base de plantes. Psitt, le domaine est doté d’un charmant « speakeasy », le Wine Bar, ouvert les vendredis et samedis soir. Et histoire de vivre une expérience gourmande extrême, on s’offre la dégustation Gold Medal, soit 13 vins assortis d’un surprenant repas à base de plantes et servi dans les vignes. Ce soir-là, c’était la cheffe Bailey Stocker qui était aux fourneaux.

Un outil pour tracer sa propre route : l’appli PEC Wine Explorer (en anglais).