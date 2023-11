En Antarctique, l’expert des odyssées polaires est en pays de connaissance depuis plus de 30 ans. En font foi ses itinéraires, qui en révèlent les panoramas les plus majestueux. À bâbord, les géants blancs que sont les icebergs imposent le respect. À tribord, sur la banquise, la faune vous éblouira, manchots au premier rang. Droit devant, place au ballet des baleines! Et en cours de route, vive les périodes d’animation par des conférenciers! Elles permettent de mieux comprendre ce qu’on observe et de s’en émerveiller.

Dans le Sud, comme au sud du Sud, naviguer avec Ponant, c’est s’assurer de faire une expérience de croisière cinq étoiles à nulle autre pareille. Partons, le monde est si beau…

*Bon à savoir: à compter de l’hiver 2024-2025, une excursion par escale est incluse dans les forfaits.