Le saviez-vous? Le centre de location d’embarcations du parc de la Rivière des Milles-Îles est l’un des plus grands au Québec! Profitez-en pour louer une planche et partir à l’aventure à travers les îles et les marais. Des arrêts sont prévus sur «les îles», où vous trouverez des panneaux d’interprétation et des stations pour observer les oiseaux et pique-niquer. Découvrez la richesse faunique et historique de ce milieu de vie exceptionnel… sur votre planche! Il est également possible de mettre à l’eau son embarcation personnelle. Des frais de mise à l’eau de 10$ sont par contre exigés. Tous les profits du parc vont pour la mission de protection et conservation de la rivière; vous pouvez donc faire d’une pierre deux coups en choisissant cet endroit pour votre prochaine excursion en SUP.

Stationnement: Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, Laval, Québec

Temps approximatif: Variable, selon le circuit choisi

Type: Boucle

Niveau: débutant

Service de location: Oui ou apportez votre planche