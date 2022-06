La Maison Mère

Dès qu’on franchit les portes coulissantes de la Maison Mère, hôtel quatre étoiles de 55 chambres inauguré en septembre 2021, la mosaïque remplie de fleurs colorées donne le ton. « L’idée, c’est d’entrer et de se sentir comme à la maison, explique Larissa Guzman, directrice commerciale. C’est ce qu’on a essayé de reproduire avec les codes de cette mosaïque au sol et cette cheminée qui fait très Haussmannien qu’on est allés chiner aux puces de Saint-Ouen. » La maison, c’est aussi celle de la famille propriétaire de l’hôtel, originaire d’Afrique du Nord. On remarque l’œil protecteur ainsi que la main de Fatma et des poissons, qui conjurent le mauvais œil.

Loin des codes hôteliers classiques, la Maison Mère se veut une sorte de « ruche artistique », avec un espace de coworking et un restaurant appelé « Hey Honey ! ». Alvéoles et abeilles se retrouvent d’ailleurs un peu partout dans l’établissement. Modernes et confortables, les chambres sont équipées de tout ce dont un télétravailleur peut rêver. Certaines offrent aussi des vues imprenables sur les toits du quartier. « L’idée des abeilles, c’est qu’elles vont et elles viennent, mais reviennent toujours à la ruche. On se positionne un peu comme la ruche du 9e arrondissement, notre quartier. » On adore !