Nos meilleures (nouvelles) adresses pour un séjour parfait

Où dormir

Juste assez en retrait : XCaret Hotel Arte

L’impressionnant hôtel XCaret Arte réservé aux adultes propose uniquement des suites au décor inspiré de la culture et de l’art mexicains sur un site hors du commun qui nous transporte au cœur des ruines Maya. Son offre de restauration n’a rien à envier à certaines des meilleures tables du Mexique ; trois chefs étoilés y exploitent d’ailleurs un restaurant. On aime la formule tout inclus étoffée et l’offre exceptionnelle d’espaces distincts pour se prélasser ; différentes casas proposent différents décors et ambiances, soit la piscine transparente sur le toit, des tipis en macramé, des bean bags suspendus, et la rivière d’eau douce qui longe le resort. Tout est très chic et très réussi, il n’y a absolument rien de cliché ici. On s’amuse donc à se perdre à travers les dédales rocheux qui forment le site du XCaret Arte, où se cache d’ailleurs l’un des plus beaux spas qu’on n’ait jamais eu la chance de visiter, le Muluk Spa, véritable immersion dans la magie de Tulum. On profite de tout ce qu’il y a à faire et à voir sur le site: la liste est longue!

À Tulum même: Conrad Tulum

La marque exclusive Conrad, qui ne compte que 40 hôtels sélectionnés à travers le monde, a récemment ouvert un établissement à Tulum, et la qualité est au rendez-vous. Les chambres luxueuses au design élégant et moderne s’inspirent de l’environnement exotique des lieux (mélange de bois, de terre, avec des touches tropicales) et proposent de larges balcons avec baignoire profonde. Installé sur une baie en forme de demi-lune, on profite des vues spectaculaires avec l’océan comme seul horizon, de l’aspect chaleureux et intime des lieux et de l’opulent décor. Le majestueux lobby nous donne l’impression de marcher sur l’eau, sans oublier leurs trois restaurants d’exception et le café-crèmerie où l’on aime flâner. Le confort et le luxe, à proximité du centre de Tulum.