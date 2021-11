Situé en plein cœur du centre-ville de Niagara, cet hôtel historique de prestige est à la fois un hôtel-boutique et un musée, présentant des œuvres d’art créées sur mesure pour l’endroit et des détails architecturaux qu’on s’amuse à repérer. L’hôtel historique Prince of Wales est absolument spectaculaire et propose un séjour de luxe en plein cœur de l’action. Situé à quelques pas seulement des principales artères commerciales, boutiques et restaurants, l’hôtel abrite, en plus, le célèbre Secret Garden Spa et le restaurant Noble, deux autres adresses de choix à Niagara-on-the-Lake.