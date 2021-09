On musarde chez Anna Wintour (ou presque)

Au Metropolitan Museum, l’Anna Wintour Costume Center accueille la première partie d’une grande exposition en deux volets consacrée à l’évolution de la mode américaine. In America : A Lexicon of Fashion aborde l’univers vestimentaire par la lorgnette des désirs (d’appartenance, de confort, d’exubérance). À partir du 5 mai 2022 sera également présentée l’expo In America : An Anthology of Fashion. Le tout sera à l’affiche jusqu’au 5 septembre 2022.