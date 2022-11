Pour les habitués dont je fais partie, le vrai paradis est tout près de là, mais on n’y est pas encore. En roulant durant une quinzaine de minutes sur la route 1A qui longe la mer, on arrive bien vite à Rye. Ce n’est pas spécialement gigantesque ni aussi touristique, mais on y capte les plus beaux levers et couchers de soleil du coin. Devant les vagues qui s’y déchaînent souvent, au grand plaisir des amateurs de surf, se déploie une série de demeures toutes plus cossues les unes que les autres. Une seule pensée nous habite pendant qu’on rêvasse en espérant y vivre: «mais qui donc vit ici?»

C’est le 100 % rétro et complètement coquet Rye Motor Inn qui m’accueille pour un séjour des plus edgy dans un petit appartement qui me transporte directement dans les années 50. Les motifs et les couleurs propices au repos sont enveloppants. À cet endroit, on a le choix: se faire une bouffe chaleureuse dans la cuisine tout équipée ou partir en quête du meilleur lobster roll de la côte Est des États-Unis. Je choisis l’option deux. L’historique Petey’s Summertime Seafood and Bar, tout près de l’hôtel est victime de sa popularité et je ne peux donc pas goûter à leurs plaisirs gustatifs des mers. C’est précisément la raison pour laquelle je suis persuadée que c’est là que j’aurais pu trouver la plus grande satisfaction pour mon palet. J’opte pour Ray’s Seafood, sur la même route de bord de mer, puis le lendemain, c’est au Galley Hatch, au cœur de la ville de Hampton que je me régale. Mes seuls bémols résident dans la présentation des mets, la plupart du temps apprêtés dans de la vaisselle en polystyrène et en plastique, et ce, même quand on mange à l’intérieur des restaurants. Ça choque la fibre écologiste, surtout quand on passe devant les messages de préservations de la faune marine aux coins des rues.