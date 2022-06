L’Habitation Clément est une distillerie de renom. C’est aussi un site historique patrimonial et culturel. La Fondation Clément a justement pour mission de promouvoir les arts et le patrimoine culturel martiniquais. Sur place, en plus de visiter leur grand jardin et de déguster d’excellents rhums agricoles, il aussi possible de visiter le marché d’art mettant en vedette des expositions artistiques multidisciplinaires.

Bon à savoir : L’appellation d’origine contrôlée (AOC), rhum agricole martiniquais indique qu’il a été conçu à base de jus de canne à sucre pur, contrairement à la plupart des rhums dans le monde, faits à partir de mélasse.

Adresse : Habitation Clément, Le François