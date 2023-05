Nous avons testé un circuit au départ de Vancouver avec Discover Canada Tours en compagnie d’Australiens, d’Américains et d’autres Canadiens de différentes générations et origines. Une bonne façon d’allier visites guidées et temps libres sans devoir se soucier de la logistique et des déplacements.

Vancouver, Colombie-Britannique

Vancouver a beaucoup à offrir : la plage, la nature et d’excellentes tables. Quelques valeurs sûres : Vij’s, Miku sushi et Hawksworth restaurant. On explore aussi le superbe parc Stanley à pied ou à vélo!