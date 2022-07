Ennuyeuse, Victoria? Que nenni! Avec ses bonnes tables et ses mille et une possibilités d’excursions, la capitale de la Colombie-Britannique s’est engaillardie au fil des années. Si on aime encore follement ses classiques, du thé à l’anglaise au Fairmont Empress à Butchard Gardens, magnifiques jardins érigés avec passion par Jennie Butchart dans une ancienne carrière de calcaire, on se régale aussi des spécialités locales au restaurant The Courtney Room, dans le superbe hôtel Magnolia (parfaitement situé pour explorer la ville à pied), chez Wind Cries Mary et au Fisherman’s Wharf, où l’on se rend à pied en longeant la baie ou en bateau-taxi. On jette au passage un coup d’œil aux maisons flottantes (oui, elles sont vraiment habitées!).