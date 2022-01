Bon à savoir

Les options pour se rendre sur l’île : en avion ou en bateau, à bord du Bella-Desgagné.

Les forfaits « tout inclus » à l’auberge de Port-Meunier sont ultra-populaires. Au moment de rédiger ces lignes, il ne restait plus de disponibilités pour 2022. Le mieux est de surveiller les actus sur le Web (et de possibles annulations). Les réservations pour 2023 seront possibles dès le printemps 2022. Prix : à partir de 1525$ par personne pour 5 nuits en occupation double. Des vélos standards et électriques sont mis à la disposition des visiteurs et une journée de découverte en autobus est prévue.

À l’exception du village de Port-Menier, toutes les routes de l’île sont en gravier. Consultez la section « S’y rendre » du site Destination Anticosti pour plus de détails.

Les téléphones cellulaires ne fonctionnent pas (ou très rarement) sur l’île.

Le nombre de voitures disponibles en location est limité.

Des forfaits avec location d’un véhicule sont aussi disponibles à l’auberge MacDonald.

En plus du camping, l’Auberge de jeunesse de la Pointe-Ouest, aménagée dans une ancienne maison de gardien de phare est une option abordable.

Les chiens sont interdits partout.

Depuis décembre 2021, la Société des établissements de plein air du Québec opère les 2/3 de la pourvoirie Safari Anticosti grâce à un investissement de 26 millions de $ du gouvernement du Québec. La Sépaq est ainsi devenue propriétaire d’une quinzaine de chalets, de deux auberges et des droits exclusifs d’exploitation de 1500 km2, qui permettront d’assurer la protection, l’accessibilité et la mise en valeur durable d’une plus grande portion de l’île d’Anticosti. Cette transaction évite aussi la possibilité d’une prise de possession des actifs par des intérêts étrangers.

Pour avoir un aperçu des sentiers de l’île d’Anticosti, rendez-vous sur le site de la Sépaq.

Pour plus d’infos, on visite destinationanticosti.ca.



Marie-Julie Gagnon était l’invitée de la Sépaq.