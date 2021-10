Où manger ?

Plusieurs nouveaux restaurants d’intérêt ont profité de la pause obligée par la COVID pour faire leur nid au cœur des Bahamas. Notamment, le premier restaurant du chef Daniel Boulud dans les Caraïbes, Café Boulud Bahamas, qui propose une expérience culinaire à la hauteur de celle qu’on a déjà pu apprécier à la Maison Boulud Montréal. Considérant que l’équipe de cuisine est menée par deux Montréalais formés par Boulud à Montréal, on s’y sentira comme à la maison. Un autre chef que l’on connait bien, Marcus Samuelsson, du restaurant Marcus au Four Seasons Montréal, a ouvert Marcus Fish + Chop House sur la plage de Cable Beach cet été. L’endroit propose une immense terrasse avec vue sur la mer et un impressionnant menu de viandes et poissons. Finalement, un tout nouveau menu brunch du dimanche avec mimosas à volonté et musique en direct est proposé au chic restaurant Dune, par le chef étoilé Jean-Georges Vongerichten. Bref, on mange très, très bien aux Bahamas!