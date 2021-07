Juché sur l’un de plus hauts belvédères naturels au Québec et au milieu d’arbres centenaires, le chalet de la Montagne Coupée vous charmera par son côté élégant et unique. Au cœur de la montagne, dans un décor des plus somptueux, profitez de 2 grandes salles de réception, d’une terrasse surdimensionnée avec bar extérieur et des vues panoramiques dans ce lieu d’exception qui respire le luxe.

Principaux attraits: terrasse panoramique et surdimensionnée, vue dégagée à 180 degrés

Pour: 24 personnes, 6 chambres, 4 salles de bain

À partir de 850$ la nuit