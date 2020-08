Très connu pour l’aire de pique-nique qui porte son nom dans le Parc national de la Mauricie, le lac Édouard compte une plage parfaite pour se rafraîchir lors des journées de canicule. On s’y rend tôt, avant l’arrivée de la cohue, avec sa glacière et sa serviette. On chuchote qu’on peut aussi trouver des plages privées en empruntant le sentier No 9…

Si le lac Édouard ne correspond pas à ce que vous recherchez, vous aurez l’embarras du choix : le parc compte 150 lacs, qui totalisent 536 kilomètres carrés! Restauré par l’équipe du parc, le lac Bouchard – moins couru – est également à considérer.