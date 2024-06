Townhouse, Carthagène

«I don’t have a dirty mind, I have a sexy imagination.» Cette inscription en néon aperçue dans le lobby de l’hôtel Townhouse, tout comme la première phrase qui apparaît quand on consulte le site Web – «Fancy doesn’t have to be boring» –, décrivent parfaitement bien l’esprit du second hôtel imaginé par Portia Hart et ses associés, en plein cœur de la ville historique de Carthagène. Décorées par des artistes locaux, les 11 chambres ont chacune leur personnalité. Le bar sur le toit – «Make your hangover worth it», clame le site web – est l’endroit parfait pour prendre une bouchée et siroter un (délicieux!) cocktail en contemplant le coucher de soleil sur la ville. «C’est un luxe décontracté, vous y trouverez tous les mêmes équipements que dans votre chambre au Blue Apple Beach, la même approche de la durabilité et une bonne dose d’amusement», affirme le site web de l’hôtel.

On adore l’atmosphère, l’ouverture d’esprit, l’humour, l’engagement durable, le confort, les brunchs du restaurant-bar Members Only et l’insonorisation, qui permet de dormir comme un bébé (l’autrice de ces lignes y a battu son record de sommeil de tout le voyage!), même dans ce quartier animé. Les chambres avec deux lits sont parfaites pour les familles.