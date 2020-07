Les Jardins de Métis, à Grand-Métis

« Mon arrière-grand-mère serait sans doute horrifiée d’apprendre que l’on se souvient d’elle surtout pour les jardins qu’elle a créés », déclare Alexander Reford, en guise de préambule à l’exposition dédiée à son aïeule, Elsie vue par… C’est que, voyez-vous, Elsie Reford, née Meighen, n’était pas une grande bourgeoise ordinaire. En 1907, par exemple, elle n’avait pas hésité à écrire à un certain Sir Wilfrid Laurier pour lui demander comment il se faisait qu’il trouvait toujours le temps de participer à telle ou telle activité organisée par ces messieurs, mais s’avérait trop occupé pour être de l’inauguration prochaine du Cercle canadien des femmes, dont elle était la co-fondatrice. Oui, Elsie avait du chien, et cette expo, présentée à la Villa Estevan, est ultra inspirante. Oh, et il y a aussi des jardins à visiter… On réserve en ligne son heure de visite.